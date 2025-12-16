RR के लिए खेलना घर जैसा महसूस होगा, जोधपुर के रवि बिश्नोई 7.2 करोड़ में रॉयल्स से जुड़े

IPL 2026 ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने जोधपुर के रवि बिश्नोई को 7.2 करोड़ में खरीदा। जानिए क्यों यह डील रॉयल्स के लिए खास है।

आईपीएल 2026 ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने एक शानदार होमकमिंग पूरी करते हुए भारतीय लेग-स्पिनर और राजस्थान के मूल निवासी रवि बिश्नोई को ₹7.2 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। जोधपुर से ताल्लुक रखने वाले बिश्नोई रॉयल्स के गेंदबाजी आक्रमण में साबित हो चुकी गुणवत्ता और नई ऊर्जा जोड़ते हैं। राजस्थान रॉयल्स से जुड़ने पर रवि बिश्नोई ने कहा,

“राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलना घर पर खेलने जैसा महसूस होगा। मैंने अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत यहीं RR में की थी, और अब अपने राज्य के नाम वाली टीम का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है।”

RR के लीड ओनर मनोज बदाले ने कहा,

रवि बिश्नोई फ्रेंचाइज़ी के लिए एक प्राथमिक लक्ष्य के रूप में उभरे। प्रतिस्पर्धी ऑक्शन पूल में राजस्थान रॉयल्स ने निर्णायक कदम उठाते हुए अन्य टीमों की बोलियों को पीछे छोड़ा, ताकि स्थानीय सितारा आखिरकार आईपीएल में अपने होम स्टेट का प्रतिनिधित्व कर सके।

बिश्नोई रॉयल्स की गेंदबाजी यूनिट को और मजबूती देते हैं। वह एक भरोसेमंद विकेट-टेकर हैं, जो मैच के अहम मिडिल ओवर्स में खेल को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। उनकी अनोखी एक्शन और तेज़ टर्न पैदा करने की काबिलियत उन्हें रॉयल्स के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। 77 आईपीएल मैचों में 72 विकेट और 8.21 की इकॉनमी रेट के साथ, बिश्नोई ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पावर-हिटर्स के खिलाफ दबाव में प्रदर्शन करने की अपनी क्षमता भी साबित की है।